Bernini “Accogliere in Italia studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza è motivo di orgoglio”

ROMA (ITALPRESS) – “Accogliere in Italia studenti e studentesse palestinesi arrivati da Gaza è stato profondamente emozionante. Grazie ai corridoi universitari resi possibili dallo straordinario lavoro del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, guidato da Antonio Tajani, sono stati accolti nel nostro Paese 229 studenti palestinesi. La diplomazia apre corridoi di umanità, trasforma la cooperazione in protezione, costruisce ponti dove il conflitto ha innalzato muri. Questa è la vera solidarietà”. Così su Instagram la ministra dell’Università e della ricerca Anna Maria Bernini.

“Accogliere studenti palestinesi in Italia è motivo di orgoglio, perché significa difendere il diritto di ogni giovane a continuare a studiare, formarsi e immaginare il proprio domani. Ma oggi vogliamo compiere un passo ulteriore: non solo offrire opportunità, ma contribuire concretamente alla rinascita della loro terra. Con la Protezione civile, l’Italia è in prima fila per creare un’università a Gaza, un progetto capace di sostenere la ricostruzione di una comunità scientifica palestinese libera, autonoma e aperta al mondo. La conoscenza è il fondamento della pace”, conclude Bernini.

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