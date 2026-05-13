Conferenza su partenariato sino-arabo, pubblicato documento su cooperazione mediatica

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – La Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi, un evento chiave nell’ambito del Forum dei media e dei think tank del Sud globale, si è conclusa oggi al Cairo con la pubblicazione di un documento conclusivo volto a promuovere la cooperazione mediatica tra le due parti.

Secondo il documento, le parti partecipanti hanno concordato di rafforzare la cooperazione tra organizzazioni mediatiche e think tank cinesi e arabi, promuovendo il ruolo dei media nella salvaguardia della pace ed espandendo la cooperazione pratica in vari settori.

Il documento chiede inoltre di creare una narrazione mediatica condivisa e di rafforzare la cooperazione nella tecnologia dei media e nella trasformazione digitale. Inoltre, ha avanzato una serie di iniziative concrete di cooperazione.

L’evento si basa sulla Rete dei media e dei think tank del Sud globale per la comunicazione e la cooperazione, un’iniziativa inaugurata dall’agenzia di stampa Xinhua nel 2024. La rete si è ampliata rapidamente, attirando oltre 1.000 media, think tank, agenzie governative e organizzazioni internazionali provenienti da 95 Paesi e regioni del mondo.

Organizzata congiuntamente dall’agenzia di stampa Xinhua e dalla Lega araba, la conferenza del Cairo mirava ad approfondire l’apprendimento reciproco, favorire il consenso sullo sviluppo e contribuire alla costruzione di una comunità Cina-Paesi arabi di alto livello dal futuro condiviso.

L’evento ha richiamato circa 250 rappresentanti di circa 110 organizzazioni mediatiche, think tank, enti governativi, imprese e istituzioni internazionali della Cina e del mondo arabo.

(ITALPRESS).