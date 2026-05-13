Libano, Israele colpisce oltre 40 siti di Hezbollah: uccisi alcuni miliziani

An Israeli tank drives in southern Lebanon near the border, as seen from northern Israel, March 13, 2026. The Israeli army said Friday in a statement that it has begun a broad reinforcement of troops along the northern border with Lebanon to strengthen "readiness for various offensive and defensive scenarios," amid ongoing fighting with Hezbollah. Photo by Xinhua/Chen Junqing/ABACAPRESS.COM

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le Forze di difesa israeliane affermano di aver colpito 40 siti del gruppo armato libanese Hezbollah e di aver ucciso alcuni miliziani che rappresentavano una minaccia per le truppe nel Libano meridionale nelle ultime 24 ore.

Tra gli obiettivi colpiti, fanno sapere le Idf in una nota, ci sono depositi di armi ed edifici utilizzati dal proxy iraniano per pianificare attacchi. Inoltre, le Idf affermano di aver distrutto diversi lanciarazzi di Hezbollah pronti all’uso e puntati contro Israele. Inatnto Hezbollah ha lanciato diversi razzi contro le truppe israeliane nel sud del Libano, facendo scattare le sirene nella località di confine di Zarit, nel nord di Israele. Le Forze di difesa israeliane (Idf) affermano che i razzi hanno colpito in prossimità delle truppe, ma non hanno causato feriti.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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