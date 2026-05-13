Egitto: premier Madbouly incontra il presidente di Xinhua

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Il primo ministro egiziano Mostafa Madbouly incontra il presidente dell’agenzia di stampa Xinhua, Fu Hua, che partecipa alla Conferenza sul partenariato tra Cina e Paesi arabi del Forum dei media e dei think tank del Sud globale, al Cairo, in Egitto, il 12 maggio 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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