Repubblica di Corea: vicepremier cinese incontra segretario al Tesoro USA per consultazioni

SEOUL (REPUBBLICA DI COREA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il vice primo ministro cinese He Lifeng, anche membro dell’Ufficio politico del Comitato centrale del Partito comunista cinese, stringe la mano al segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent prima delle loro consultazioni nella Repubblica di Corea, il 13 maggio 2026. Le delegazioni di Cina e Stati Uniti si sono riunite oggi per delle consultazioni su questioni economiche e commerciali nella Repubblica di Corea.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).