Rapporto think tank di Xinhua, cooperazione Cina-Paesi arabi porta risultati positivi dal 2022

IL CAIRO (EGITTO) (XINHUA/ITALPRESS) – Dalla prima edizione del Vertice Cina-Stati arabi del 2022, le due parti hanno assunto come principio guida l’obiettivo di creare una comunità Cina-Paesi arabi dal futuro condiviso nella nuova era, portando avanti la cooperazione in vari settori, secondo un rapporto di un think tank di Xinhua pubblicato oggi al Cairo.

Mentre si registra un’accelerazione della nuova ondata di rivoluzione scientifica e tecnologica globale e di trasformazione industriale, la Cina sta lavorando attivamente con gli Stati arabi per promuovere progetti di cooperazione di punta nei settori legati all’innovazione, si legge nel rapporto intitolato “Risultati, opportunità e prospettive della cooperazione Cina-Paesi arabi nella nuova era”, pubblicato dallo Xinhua Institute, un think tank affiliato all’agenzia di stampa Xinhua.

La Cina ha trasferito in modo attivo negli Stati arabi tecnologie avanzate e applicabili, afferma il rapporto, citando come esempio il centro dimostrativo di tecnologia zootecnica realizzato con il sostegno cinese in Mauritania. Il centro ha coltivato con successo quasi 1.000 mu, circa 67 ettari, di colture foraggere ai margini del deserto del Sahara, trasformando una terra arida in un’oasi.

Nel frattempo, la Cina ha collaborato con alcuni Stati arabi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Egitto, Oman e Marocco, per sviluppare congiuntamente diversi parchi scientifici e industriali di alto livello, aggiunge il rapporto.

(ITALPRESS).