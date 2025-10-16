GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Un espositore mostra un robot che si sincronizza con i suoi movimenti nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. La 138ma edizione della Fiera di Canton è iniziata mercoledì. Essa ospita un’area dei robot di servizio dove vengono mostrate innovazioni all’avanguardia, inclusi robot umanoidi, esoscheletri robotici, robot sferici di pattugliamento, robot fotovoltaici per la pulizia, robot educativi e altro ancora.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]