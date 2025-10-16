Cina: area dedicata ai robot di servizio alla 138ma Fiera di Canton (2)

GUANGZHOU (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Acquirenti stranieri posano per una foto di gruppo con un robot umanoide nell’area dei robot di servizio durante la 138ma edizione della Fiera di importazione ed esportazione della Cina (Fiera di Canton) a Guangzhou, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 15 ottobre 2025. La 138ma edizione della Fiera di Canton è iniziata mercoledì. Essa ospita un’area dei robot di servizio dove vengono mostrate innovazioni all’avanguardia, inclusi robot umanoidi, esoscheletri robotici, robot sferici di pattugliamento, robot fotovoltaici per la pulizia, robot educativi e altro ancora.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
