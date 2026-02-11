Cina: una squadra di pattugliamento tutela gli uccelli nello Yunnan (1)

YINGJIANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Degli uccelli bucerotidi sono appollaiati su un albero nel villaggio di Shiti, contea di Yingjiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan, il 7 febbraio 2026. Nella riserva naturale provinciale di Tongbiguan, i bucerotidi, specie sottoposta a protezione statale di primo livello in Cina, si trovano in un periodo cruciale di preparazione alla riproduzione. I membri di una squadra di pattugliamento degli uccelli conducono ispezioni regolari per garantire la loro sicurezza durante la stagione riproduttiva.

La squadra è composta da abitanti dei villaggi locali e guardie forestali. Dalla sua istituzione nel 2021, il team è cresciuto fino a contare 26 membri. Oltre ai pattugliamenti, molti di loro lavorano anche come guide di birdwatching o sono coinvolti nell’industria ecologica, creando un’interazione positiva tra conservazione ecologica e sviluppo della comunità.

