PECHINO (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – I funzionari commerciali cinesi e dell’Unione Europea hanno tenuto una “versione aggiornata” dei colloqui sul meccanismo di dialogo Cina-UE sul controllo delle esportazioni, ha dichiarato lunedì il Ministero del Commercio.

L’incontro si è svolto a Bruxelles, dal 31 ottobre all’1 novembre, tra Jiang Qianliang, direttore generale dell’Ufficio ministeriale per la sicurezza industriale e il controllo dell’import-export, e Denis Redonnet, vicedirettore generale della Direzione Generale per il Commercio della Commissione Europea, ha precisato il ministero in una dichiarazione online.

Le due parti hanno condotto una comunicazione approfondita e costruttiva sulle reciproche preoccupazioni nel campo del controllo delle esportazioni, e hanno concordato di mantenere il dialogo e la comunicazione per promuovere la stabilità e il regolare funzionamento delle catene industriali e di approvvigionamento tra Cina ed Europa, si legge nella nota.

