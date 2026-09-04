Cina-UE: MOC, negoziati commerciali non possono basarsi su richieste unilaterali

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – I negoziati commerciali tra Cina e Unione europea (UE) non possono essere guidati da richieste unilaterali e dovrebbero invece affrontare le preoccupazioni di entrambe le parti su un piano di parità. Lo ha dichiarato ieri il ministero cinese del Commercio (MOC).

La portavoce del ministero Huang Ling ha rilasciato queste dichiarazioni durante un regolare briefing con la stampa, in risposta a una domanda sull’avvertimento del commissario europeo per il Commercio Maros Sefcovic circa il possibile ricorso a strumenti di difesa commerciale qualora i negoziati con la Cina non dovessero portare a risultati concreti.

La Cina ha preso atto delle recenti dichiarazioni di Sefcovic, ha affermato Huang, sottolineando che i leader di Cina e UE hanno raggiunto un importante consenso sul fatto che entrambe le parti debbano affrontare adeguatamente le reciproche preoccupazioni attraverso il dialogo e le consultazioni.

Negli ultimi anni, la Cina è rimasta impegnata nell’attuazione di tale consenso, rafforzando il dialogo economico e commerciale con l’UE e adoperandosi per gestire attriti e divergenze, secondo Huang.

Dalla prima riunione del meccanismo di consultazione Cina-UE in materia di commercio e investimenti, tenutasi il 29 giugno, il ministero cinese del Commercio e la parte europea hanno mantenuto una stretta comunicazione a vari livelli ed esplorato possibili soluzioni alle rispettive preoccupazioni economiche e commerciali, ha osservato Huang.

Da lunedì fino a mercoledì, il vice ministro cinese Ling Ji ha tenuto colloqui con Denis Redonnet, vice direttore generale della Direzione generale per il commercio e la sicurezza economica della Commissione europea, in visita in Cina, secondo Huang.

Le due parti hanno avuto discussioni approfondite, franche e costruttive su questioni di interesse reciproco e hanno guidato diversi cicli di consultazioni tecniche tra i rispettivi team, ha aggiunto.

“La Cina desidera sottolineare che le consultazioni Cina-UE a tutti i livelli dovrebbero confermare il ruolo delle due parti come importanti partner commerciali stabili ed equilibrati l’uno per l’altra, affrontando al contempo le reciproche preoccupazioni su un piano di parità”, ha affermato Huang.

La portavoce ha sottolineato che nessuna delle due parti dovrebbe avanzare richieste unilaterali o dettare condizioni, né tanto meno ricorrere con leggerezza alla minaccia di chiudere il proprio mercato come leva negoziale.

La Cina ha ribadito che l’UE dovrebbe affrontare direttamente i problemi con cui si trova a confrontarsi, ha affermato Huang, aggiungendo che la Cina non è la fonte di tali problemi, ma può essere un partner per affrontarli. “Il protezionismo non offre alcuna via d’uscita, mentre la cooperazione vantaggiosa per entrambe le parti è la strada giusta da seguire”, ha osservato Huang.

Ha sottolineato che il Paese è pronto a lavorare con l’UE per rafforzare una comunicazione regolare e istituzionalizzata nei settori economico e commerciale, gestire le divergenze e promuovere la cooperazione pratica. Tali sforzi favorirebbero un maggiore equilibrio e una crescita continua del commercio bilaterale, ha affermato Huang.

La portavoce ha invitato l’UE a sostenere il libero scambio e a lavorare con la Cina per salvaguardare il sistema commerciale multilaterale basato sulle regole e incentrato sull’Organizzazione mondiale del commercio, esortando il blocco a evitare di addentrarsi ulteriormente sulla via del protezionismo.

(ITALPRESS).