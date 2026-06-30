Cina-UE inaugurano meccanismo di consultazioni su commercio e investimenti

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina e l’Unione europea (UE) hanno confermato l’istituzione ufficiale del meccanismo di consultazione Cina-UE su commercio e investimenti, in occasione della prima riunione del meccanismo, secondo una dichiarazione congiunta pubblicata oggi.

Le due parti hanno individuato quattro ambiti di lavoro iniziali nell’ambito del meccanismo, tra cui il riequilibrio di commercio e investimenti, i controlli sulle esportazioni, i diritti di proprietà intellettuale e la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), si legge nella dichiarazione congiunta.

Il ministro cinese del Commercio Wang Wentao e il commissario europeo al Commercio e per la sicurezza economica, le relazioni interistituzionali e la trasparenza, Maros Sefcovic, ieri hanno co-presieduto a Bruxelles la prima riunione del meccanismo.

Secondo la dichiarazione, le due parti hanno condotto discussioni ampie, approfondite e costruttive sulle principali questioni economiche e commerciali.

Le due parti hanno inoltre concordato di istituire un meccanismo congiunto di monitoraggio.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).