GUIYANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Dei turisti praticano arrampicata su via ferrata in una grotta carsica nella città di Zunyi, nella provincia sud-occidentale cinese del Guizhou, il 7 agosto 2026. Noto soprattutto per il suo paesaggio carsico, il Guizhou ha sfruttato al meglio le grotte carsiche per sviluppare luoghi caratteristici dove trovare refrigerio. Tra meraviglie geologiche naturali, sollievo dal caldo e attività acquatiche, questa nuova esperienza turistica è diventata molto popolare sia tra i residenti sia tra i visitatori.

-Foto Xinhua-

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