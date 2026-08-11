Attacco degli Houthi a una nave nel Mar Rosso, almeno 4 morti

SANA’A (YEMEN) (ITALPRESS) – Il governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha annunciato che almeno quattro persone sono state uccise in un attacco dei miliziani filo-iraniani Houthi contro una nave nello stretto di Bab el-Mandeb.

Il ministero dei Trasporti yemenita ha dichiarato che “l’attacco Houthi alla nave Tihama, che trasportava derrate alimentari, ha portato allo scoppio di un incendio e alla morte di quattro membri del suo equipaggio, tre di nazionalità pakistana e un marinaio indonesiano”. Inoltre, l’attacco ha provocato quattro feriti e danni materiali alla nave, secondo il ministero.

La nave mercantile yemenita Tihama è stata colpita con tre missili balistici consecutivi mentre navigava nello Stretto di Bab el-Mandeb. “Quest’ultimo atto criminale si aggiunge alla lunga serie di violazioni perpetrate dagli Houthi che minacciano la sicurezza della navigazione marittima e del commercio internazionale”, aggiunge il ministero.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).