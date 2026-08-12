KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – Mosca preparerebbe una nuova mobilitazione di massa per alimentare la guerra dopo le elezioni parlamentari. È l’allarme lanciato da Volodymyr Zelensky sulla base di un rapporto del capo dell’intelligence militare Oleh Ivashchenko. “Tutto è confermato da documenti interni russi: la stanno preparando per l’autunno”, ha affermato il presidente ucraino, secondo cui il Cremlino punterebbe a richiamare rapidamente “diverse centinaia di migliaia” di uomini entro fine anno e un contingente analogo nel 2027, in aggiunta al reclutamento a contratto. Kiev sostiene che le forze russe in Ucraina perdano almeno 30 mila uomini al mese e che la consistenza del dispositivo d’occupazione stia gradualmente diminuendo anche per effetto dell’impiego massiccio di droni. Nella lettura di Zelensky, Vladimir Putin intenderebbe compensare l’erosione degli organici combinando mobilitazione e ulteriore impiego di truppe nordcoreane.

L’Ucraina prepara quindi proprie “operazioni attive” per ostacolare il piano russo. Sullo sfondo resta il negoziato: Kiev ha consegnato nuove proposte a Washington e chiede agli Stati Uniti soprattutto difesa aerea e maggiore pressione su Mosca.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).