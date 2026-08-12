ROMA (ITALPRESS) – La vicegovernatrice del Minnesota, Peggy Flanagan, ha vinto le primarie democratiche per il Senato degli Stati Uniti. Esponente progressista, ha battuto la deputata moderata Angie Craig.
Alle elezioni di novembre Flanagan affronterà la repubblicana Michele Tafoya, ex commentatrice sportiva televisiva, vincitrice delle primarie del suo partito.
Il seggio, attualmente, è occupato dalla democratica Tina Smith, che ha deciso di non candidarsi per un nuovo mandato.
Flanagan, di origini ojibwe, se vincerà le elezioni generali di novembre, potrebbe diventare la prima donna nativa americana a ottenere un seggio al Senato degli Stati Uniti.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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