ROMA (ITALPRESS) – La milizia yemenita filo-iraniano Houthi ha rivendicato l’attacco alla nave mercantile yemenita Tihama nello Stretto di Bab al-Mandab, sostenendo che trasportasse equipaggiamento militare, in una nota diffusa dall’emittente Al-Masirah. Secondo la Guardia Costiera yemenita, l’attacco ha provocato la morte di sei persone, tra cui quattro membri dell’equipaggio – tre pakistani e un marinaio indonesiano -, e due membri della Seconda Brigata Navale. Altre dieci persone sono rimaste ferite, tra cui sette marinai e tre soccorritori.

In precedenza, il ministero dei Trasporti yemenita aveva confermato che la nave trasportava un carico di generi alimentari, affermando che l’attacco rappresentava una minaccia diretta per le scorte alimentari e i beni di prima necessità per milioni di yemeniti e metteva a repentaglio la sicurezza marittima nello Stretto di Bab al-Mandab.

– foto IPA Agency –

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