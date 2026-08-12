HONG KONG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Dipartimento dei trasporti del governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong (HKSAR) ha annunciato ieri di aver rilasciato una licenza pilota per una sperimentazione di veicoli autonomi che collegherà la stazione di Hong Kong West Kowloon della linea ferroviaria ad alta velocità (XRL) Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong con la stazione di Kowloon dell’Airport Express.

La sperimentazione coinvolgerà quattro autovetture private che opereranno in modalità autonoma, ciascuna monitorata da un operatore di backup a bordo pronto a prendere il controllo in caso di necessità.

Un portavoce del Dipartimento dei trasporti ha affermato che il governo della HKSAR sostiene attivamente lo sviluppo dei veicoli autonomi attraverso politiche, regolamentazione e finanziamenti. Il progetto punta a dimostrare la sicurezza, la stabilità e la fattibilità operativa della tecnologia dei veicoli autonomi in condizioni di traffico complesse.

Una volta che i veicoli autonomi inizieranno il servizio regolare, verrà creato un collegamento autonomo senza soluzione di continuità per migliorare l’esperienza di viaggio e attirare un maggior numero di viaggiatori a utilizzare la XRL e l’Aeroporto internazionale di Hong Kong, ha aggiunto il portavoce.

(ITALPRESS).