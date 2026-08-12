PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina punta a istituire entro il 2030 un moderno sistema industriale del carbone, nel tentativo di conciliare la sicurezza energetica con la transizione verde, secondo un piano di sviluppo pubblicato di recente.

Secondo il piano, diffuso lunedì dalla Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma e dall’Amministrazione nazionale dell’energia, la Cina accelererà l’ottimizzazione e l’ammodernamento della struttura della propria industria carbonifera durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), poiché si prevede che il consumo di carbone del Paese raggiunga il picco massimo.

Il documento chiede standard di accesso più elevati per lo sviluppo delle risorse di carbone, maggiori sforzi per sviluppare capacità produttiva avanzata, la graduale eliminazione delle capacità obsolete e inefficienti e un approccio prudente allo sfruttamento delle risorse carbonifere in profondità.

Entro il 2030, le grandi miniere di carbone moderne dovrebbero rappresentare l’87% della capacità produttiva totale di carbone della Cina, mentre le miniere intelligenti dovrebbero costituirne il 75%. Le cinque principali basi di approvvigionamento di carbone del Paese dovrebbero contribuire per oltre l’80% alla produzione nazionale, secondo il piano.

Una miniera di carbone intelligente è un sito di lavoro digitalmente connesso e altamente automatizzato che utilizza l’intelligenza artificiale e dati in tempo reale per ottimizzare le operazioni minerarie, riducendo al minimo l’intervento umano e i rischi.

Il carbone rimane un importante pilastro della sicurezza energetica della Cina, mentre il Paese accelera la propria transizione verde. La Cina punta a raggiungere il picco del consumo di carbone entro il 2030 e ad aumentare al 25% la quota di energia non fossile sul consumo energetico totale, ponendo maggiore enfasi su una produzione e un utilizzo del carbone più puliti, efficienti e intelligenti.

Guidata dall’ultimo piano, l’industria carbonifera cinese subirà una crescente concentrazione nel periodo 2026-2030, con le miniere più piccole, soggette a incidenti, e quelle con risorse esaurite che usciranno dal mercato a un ritmo più rapido, ha affermato Qu Yang, ricercatore presso il Coal Industry Planning and Design Research Institute.

Il piano chiede di promuovere attivamente la sostituzione del carbone con fonti pulite, migliorare in modo significativo la qualità del

carbone commerciale, accelerare la trasformazione e l’ammodernamento della produzione di energia elettrica a carbone e ampliare in modo ordinato l’utilizzo del carbone come materia prima industriale.

Il piano sollecita inoltre lo sviluppo e l’utilizzo su larga scala del metano da giacimenti di carbone, che offre molteplici benefici, come il miglioramento della sicurezza nelle miniere di carbone, l’aumento dell’offerta di energia pulita e la riduzione delle emissioni di gas serra.

Secondo un allegato al piano, la Cina punta a produrre 26 miliardi di metri cubi di metano da giacimenti di carbone e a utilizzare 6,5 miliardi di metri cubi di gas di miniera entro il 2030.

(ITALPRESS).