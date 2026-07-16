TANGSHAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un venditore sistema il cibo in vendita nell’area panoramica dell’antica strada di Hetou, nel distretto di Fengnan, a Tangshan, nella provincia settentrionale cinese dello Hebei, il 15 luglio 2026. Dall’inizio dell’anno, il distretto di Fengnan ha introdotto diverse politiche e offerte turistiche nell’area. Grazie al miglioramento della gestione e dei servizi, il sito ha registrato una crescita costante del numero di visitatori durante l’estate, dando un forte impulso ai consumi turistici locali.

-Foto Xinhua-

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