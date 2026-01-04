Cina: turismo culturale stimola forte spesa durante vacanze di Capodanno a Pechino

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Durante le vacanze di Capodanno, Pechino ha registrato 8,808 milioni di visite turistiche, generando un fatturato complessivo dal turismo di 10,97 miliardi di yuan (circa 1,56 miliardi di dollari), ha dichiarato sabato l’Ufficio municipale della cultura e del turismo di Pechino.

Le vacanze di Capodanno di quest’anno si sono svolte da giovedì a sabato. Nel corso dell’intero periodo festivo, Pechino ha curato esperienze culturali e turistiche diversificate e integrate.

Per quanto riguarda il mercato degli spettacoli, Pechino ha ospitato 275 spettacoli commerciali durante i tre giorni di festività, attirando oltre 200.000 spettatori e generando oltre 76 milioni di yuan di incassi al botteghino, secondo l’ufficio.

Durante il periodo festivo, l’ufficio ha selezionato oltre 70 attività chiave e ha pubblicato una mappa delle attività culturali e turistiche di Capodanno, offrendo a residenti e visitatori una guida completa agli eventi delle festività.

Inoltre, sono stati introdotti 30 itinerari tematici che hanno offerto ai visitatori nuovi modi di esplorare la città in inverno. Le istituzioni culturali pubbliche di tutta Pechino, inclusi i centri culturali e le biblioteche a tutti i livelli, hanno organizzato 395 attività culturali pubbliche, attirando oltre 340.000 partecipanti.

Secondo l’Ufficio municipale del commercio di Pechino, durante le vacanze di Capodanno le principali imprese monitorate in settori tra cui grandi magazzini, supermercati, negozi specializzati, ristorazione ed e-commerce nella capitale hanno realizzato vendite cumulative per 4,04 miliardi di yuan.

(ITALPRESS).