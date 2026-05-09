Cina: consumo di oro in aumento del 4,41% nel primo trimestre

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il consumo di oro della Cina è lievemente aumentato nel primo trimestre del 2026, trainato principalmente dalla forte domanda di lingotti e monete d’oro, secondo i dati diffusi oggi dalla China Gold Association.

Il consumo di oro del Paese ha raggiunto complessivamente 303,29 tonnellate nei primi tre mesi dell’anno, in aumento del 4,41% su base annua, secondo i dati.

Nel dettaglio, il consumo di lingotti e monete d’oro è balzato del 46,4% a 202,06 tonnellate, mentre quello di gioielli in oro è diminuito del 37,1% a 84,62 tonnellate.

Il primo trimestre ha registrato anche solidi afflussi negli exchange-traded fund (Etf) sull’oro, che hanno aggiunto 50,44 tonnellate nel periodo, con un balzo del 114,88% su base annua e portando le partecipazioni totali degli Etf a 298,29 tonnellate alla fine di marzo, secondo i dati.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).