FIRENZE (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina è pronta a collaborare con tutte le parti per sviluppare la Open Coalition on Compliance Carbon Market (OCCCM) in una piattaforma aperta, inclusiva, pragmatica ed efficiente per la cooperazione internazionale sui mercati del carbonio, e a contribuire alla governance climatica globale, ha dichiarato un alto funzionario cinese.

Le dichiarazioni sono state rilasciate da Li Gao, vice ministro del ministero dell’Ecologia e dell’Ambiente della Cina, durante la sua partecipazione alla prima riunione ad alto livello dell’OCCCM, tenutasi giovedì.

La Cina sta accelerando la costruzione di un mercato del carbonio più efficace, dinamico e dotato di influenza internazionale, ed è disposta a condividere con la comunità internazionale le proprie pratiche nello sviluppo verde e a basse emissioni di carbonio e nella costruzione del mercato del carbonio, ha affermato Li.

Nel frattempo, Li ha invitato tutte le parti a partecipare alla China Carbon Market Conference e alle attività successive che si terranno a Wuhan, nella provincia dello Hubei, a settembre.

Oltre alla Cina, rappresentanti di Brasile, Unione Europea, Germania, Nuova Zelanda, Canada, Gran Bretagna, Turchia, Francia e altri Paesi e regioni hanno partecipato alla riunione, scambiando opinioni e discutendo temi quali le aree prioritarie di cooperazione dell’OCCCM e i compiti chiave per la prossima fase.

I partecipanti alla riunione hanno sottolineato che i sistemi di scambio delle emissioni sono un importante strumento di mercato per promuovere la transizione verde e a basse emissioni di carbonio e affrontare il cambiamento climatico. La coalizione seguirà i principi di apertura, inclusività e volontarietà, rafforzando al contempo il dialogo politico, la condivisione di esperienze e lo sviluppo delle capacità tra i membri.

La cooperazione si concentrerà su aree quali i sistemi di monitoraggio, comunicazione e verifica, le metodologie di contabilizzazione del carbonio e le compensazioni ad alta integrità, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia delle operazioni dei mercati del carbonio.

Durante la riunione, Cina, Brasile e UE, in qualità di membri fondatori della coalizione, hanno firmato i Terms of Reference dell’OCCCM, definendone obiettivi, ambito di lavoro, struttura di governance e quadro decisionale.

Cristina Reis, vice segretaria per lo sviluppo economico sostenibile presso il ministero delle Finanze del Brasile, ha affermato che l’istituzione dell’OCCCM è un’iniziativa innovativa che riflette la volontà condivisa sia dei Paesi in via di sviluppo sia di quelli sviluppati di rafforzare la cooperazione sui mercati del carbonio.

Reis ha aggiunto che il Brasile è pronto ad approfondire gli scambi e la cooperazione con la Cina e altri partner per consentire ai meccanismi di determinazione del prezzo del carbonio di svolgere un ruolo maggiore nella riduzione delle emissioni e nella transizione verde.

Kurt Vandenberghe, direttore generale per l’azione per il clima presso la Commissione europea, ha affermato che il lancio congiunto della coalizione da parte di Cina, Brasile e UE invia un chiaro segnale del continuo progresso dell’azione climatica globale e della cooperazione internazionale.

L’UE auspica di rafforzare ulteriormente la cooperazione con la Cina in aree quali lo sviluppo del mercato del carbonio, in particolare in settori come i sistemi MRV, ha aggiunto Vandenberghe.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).