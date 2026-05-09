Paolini spreca 3 match-point, fuori al terzo turno degli Internazionali

Jasmine Paolini of Italy in action against Leolia Jeanjean of France during the Internazionali BNL d'Italia Day Three at Foro Italico on May 7, 2026 in Rome, Italy.

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini esce di scena al terzo turno degli Internazionali d’Italia. Sulla terra rossa del Foro Italico la 30enne toscana, nona testa di serie e campionessa in carica, cede a Elise Mertens per 4-6 7-6(5) 6-3 dopo due ore e 41 minuti di gioco. Una sconfitta con tanti rimpianti per l’azzurra, che nel secondo set ha sprecato tre match point sul 6-5 prima di cedere al tie-break. Con l’eliminazione al terzo turno, inoltre, la Paolini uscirà anche dalla top 10 Wta.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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