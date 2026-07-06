Cina-Turchia: dialogo Nanchino-Istanbul sulla civiltà urbana (1)

ISTANBUL (TURCHIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Un visitatore scatta una foto a un’opera d’arte in porcellana cinese durante il “Dialogo sulla civiltà urbana Nanchino-Istanbul” a Istanbul, in Turchia, il 2 luglio 2026.

Funzionari e studiosi di Nanchino, in Cina, e di Istanbul, in Turchia, si sono riuniti nella città turca per il “Dialogo sulla civiltà urbana Nanchino-Istanbul”, per confrontarsi sulla tutela del patrimonio e sullo sviluppo urbano sostenibile. Il dialogo si è svolto il 2 luglio ed è stato co-organizzato dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato cinese e dall’ambasciata cinese ad Ankara, riunendo oltre 100 rappresentanti di governi locali, organizzazioni internazionali, mondo accademico, editoria, comunità letterarie e media.

-Foto Xinhua-

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