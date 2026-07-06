Tunisia, il presidente Saied in visita a sorpresa nei quartieri di Intilaka e Mnihla

IPA56204462 - Kais Saied commemorates the 25th anniversary of the death of President Habib Bourguiba, and on this occasion he spoke to a number of male and female citizens about the challenges that we must face in this period and develop collective solutions that break with the past and block the way for those who are trying to go backwards or who imagine that they are able to harm the unity of the state, disrupt the normal functioning of its affairs, or harm peace, security and stability in Tunis,Tunisia on April 6,2025.(Tunisian Presidency/SIPA)//MAHJOUBYASSINE_488884806/Credit:Tunisian Presidency/SIPA/2504062312

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha effettuato nella serata di ieri una visita non annunciata nei quartieri di Intilaka e Mnihla. Nel corso della visita, il capo dello Stato ha incontrato numerosi cittadini, ascoltando le loro richieste e le principali preoccupazioni, in particolare quelle relative ai servizi essenziali e alle questioni sociali e di sviluppo che interessano le due aree. La visita si inserisce nel quadro delle periodiche missioni sul territorio del presidente Saied, finalizzate a seguire direttamente le condizioni della popolazione e ad ascoltare le istanze dei cittadini. Intilaka e Mnihla sono quartieri popolari, interessati da tempo da rivendicazioni dei residenti legate all’occupazione, ai servizi pubblici e allo sviluppo della zona.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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