Tunisia, il presidente Saied in visita a sorpresa nei quartieri di Intilaka e Mnihla

TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha effettuato nella serata di ieri una visita non annunciata nei quartieri di Intilaka e Mnihla. Nel corso della visita, il capo dello Stato ha incontrato numerosi cittadini, ascoltando le loro richieste e le principali preoccupazioni, in particolare quelle relative ai servizi essenziali e alle questioni sociali e di sviluppo che interessano le due aree. La visita si inserisce nel quadro delle periodiche missioni sul territorio del presidente Saied, finalizzate a seguire direttamente le condizioni della popolazione e ad ascoltare le istanze dei cittadini. Intilaka e Mnihla sono quartieri popolari, interessati da tempo da rivendicazioni dei residenti legate all’occupazione, ai servizi pubblici e allo sviluppo della zona.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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