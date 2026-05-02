Cina: trattamento a zero dazi per 53 Paesi africani (1)

SHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Funzionari doganali ispezionano arance importate dall’Egitto a Shanghai, nella Cina orientale, il 1 maggio 2026. La Cina ha esteso il trattamento a dazio zero a tutti i 53 Paesi africani con cui intrattiene relazioni diplomatiche. La misura è entrata in vigore il 1 maggio.

A Shanghai, nella Cina orientale, una spedizione di arance provenienti dall’Egitto è stata la prima a beneficiare dell’estensione della politica a dazio zero ad arrivare nella metropoli. Il lotto, pari a 516 tonnellate e autorizzato dalla dogana di Shanghai nelle prime ore di venerdì, ha beneficiato di un’esenzione tariffaria pari a 320.000 yuan. Sempre venerdì, 24 tonnellate di avocado provenienti dal Kenya sono entrate in Cina attraverso Shanghai, usufruendo di un’esenzione tariffaria di 26.000 yuan.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).