La Cina inaugura a Pechino un centro immersivo di scienza aerospaziale per bambini e ragazzi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A Pechino ha aperto i battenti un nuovo importante polo per l’educazione spaziale, pensato per offrire ai giovani un percorso pratico alla scoperta dei traguardi raggiunti dalla Cina nello spazio e non solo.

Il China (Beijing) Aerospace Science Center, situato in un ampio complesso commerciale immerso nel verde nel distretto di Changping, nella zona nord-occidentale di Pechino, è stato concepito per colmare una lacuna nell’offerta di educazione aerospaziale di alta qualità in Cina, secondo quanto riferito da Science and Technology Daily.

Con una superficie di 3.700 metri quadrati, il centro si rivolge a visitatori tra i 6 e i 16 anni e combina autentiche risorse tecnologiche del settore spaziale con esperienze interattive di intrattenimento.

La struttura si articola in sei aree tematiche, organizzate secondo la sequenza logica dell’esplorazione spaziale umana. Una sezione, denominata “tunnel del tempo”, ripercorre 100 grandi tappe dell’attività spaziale, con particolare attenzione al cammino della Cina nello spazio. I visitatori possono assistere a una realistica simulazione del conto alla rovescia per il lancio di un razzo, osservare la scomposizione passo dopo passo dell’interno di un satellite e comprendere la logica ingegneristica alla base di ogni fase di una missione spaziale.

Tra le attrazioni più attese figura una replica a grandezza naturale del modulo centrale della stazione spaziale Tiangong. Accanto, un’area dedicata alla superficie lunare permette ai visitatori di indossare una tuta da allunaggio, guidare un rover lunare simulato e osservare un modello panoramico del clima marziano. Presenti inoltre aree di simulazione digitale dello spazio profondo, dove è possibile compiere un tour virtuale del sistema solare.

Il centro offre anche un sistema di giochi di ruolo che consente ai bambini di immedesimarsi in ingegneri aerospaziali. Tra le esposizioni figurano inoltre un razzo smontato lungo quasi 30 metri visibile al pubblico e una rappresentazione olografica dell’intero assemblaggio della stazione spaziale, oltre a un gioco interattivo per la costruzione di una base lunare, un modello a grandezza naturale di Zhurong, il primo rover marziano cinese, e un “tour interstellare” virtuale tra i pianeti.

Sul posto sono stati allestiti anche quattro laboratori aerospaziali tematici, dotati di autentiche apparecchiature di ricerca, ormai dismesse, utilizzate a fini didattici.

I contenuti del centro sono stati sviluppati sotto la supervisione di autorevoli istituzioni come il Deep Space Exploration Laboratory e il Beijing Institute of Space Science and Technology Information, così da garantire che ogni spiegazione e ogni attività pratica siano al tempo stesso accurate e rigorose.

(ITALPRESS).