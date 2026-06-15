Cina: traffico merci e passeggeri su rotaia in crescita nei primi cinque mesi del 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il settore ferroviario cinese ha registrato una crescita costante sia nel traffico merci sia in quello passeggeri nei primi cinque mesi del 2026, mentre gli investimenti in immobilizzazioni hanno continuato ad aumentare, ha dichiarato oggi l’Amministrazione nazionale delle ferrovie.

Da gennaio a maggio, il volume totale del trasporto merci su rotaie ha raggiunto 2,19 miliardi di tonnellate, in aumento del 3,1% su base annua, mentre il traffico merci, misurato in tonnellate-chilometro, è cresciuto del 6,2%, fino a 1.560 miliardi di tonnellate-chilometro, secondo l’amministrazione.

Per quanto riguarda il traffico di passeggeri, le ferrovie hanno registrato 1,97 miliardi di viaggi, con un aumento del 5,7% rispetto all’anno precedente.

Gli investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario hanno raggiunto 248,5 miliardi di yuan (circa 36,5 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-maggio, in crescita del 2,6% su base annua, mentre la costruzione della rete ha continuato a progredire in modo stabile.

Un funzionario dell’amministrazione ha affermato che i costanti livelli elevati di traffico di passeggeri e merci, insieme al costante avanzamento della costruzione della rete ferroviaria, stanno contribuendo allo sviluppo economico e sociale regionale.

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(ITALPRESS).