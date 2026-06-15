Cina: Shijiazhuang trasforma il patrimonio industriale in nuovi spazi urbani (3)

SHIJIAZHUANG (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano un parco culturale e artistico, ricavato da ex fabbriche tessili di cotone, nella città di Shijiazhuang, il 13 giugno 2026.

Negli ultimi anni, Shijiazhuang ha promosso la tutela e la valorizzazione del patrimonio industriale, infondendo nuova vitalità allo sviluppo della città. Diversi vecchi edifici industriali ed ex siti industriali sono stati trasformati in punti di riferimento culturali urbani, parchi per il tempo libero e lo sport, mercati creativi e in altri nuovi spazi.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS)