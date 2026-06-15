Spazio, Italia e Giappone rafforzano la cooperazione governativa e commerciale

ROMA (ITALPRESS) – Alla luce del crescente impatto del settore spaziale a 360 gradi, dalla ricerca scientifica alla sicurezza e all’economia spaziale, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la premier giapponese Takaichi Sanae hanno deciso di “approfondire ulteriormente la cooperazione tra Giappone e Italia in questo importante ambito, basandosi sulle partnership esistenti, tra cui quella tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e l’Agenzia Aerospaziale Giapponese (JAXA)”. Lo rende noto Palazzo Chigi al termine dell’incontro di oggi. Le due leader hanno “accolto con favore i risultati delle prime consultazioni bilaterali sullo spazio, tenutesi a Tokyo il 28 e 29 maggio, e hanno ribadito l’impegno di entrambi i Paesi, delineato nel Piano d’azione 2024-2027, a proseguire nel rafforzamento di questa collaborazione, a stimolare l’innovazione e a promuovere la crescita economica”. Inoltre “hanno accolto con favore la continua cooperazione tra Italia e Giappone, comprese le agenzie e le industrie competenti, nel promuovere la collaborazione nell’economia spaziale”. Italia e Giappone “si impegnano a facilitare l’accesso reciproco allo spazio e a promuovere la cooperazione commerciale tra i settori privati, nonché a favorire lo sviluppo delle tecnologie e del know-how spaziale”.

Entrambi i Paesi “esploreranno ulteriormente le modalità per sostenere concretamente le piccole e medie imprese e le start-up, promuovendo al contempo le partnership commerciali tra le rispettive industrie spaziali, anche attraverso i rispettivi meccanismi di finanziamento”, si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi. Italia e Giappone “partecipano attivamente a forum internazionali come il Comitato delle Nazioni Unite per l’Uso Pacifico dello Spazio Extra-atmosferico (COPUOS)” e “si impegnano a sostenere congiuntamente la sicurezza e la stabilità dello spazio”, sottolineando “l’importanza di condurre le attività spaziali con trasparenza, cooperazione e nel rispetto del diritto internazionale”. Italia e Giappone riconoscono che “lo spazio è un dominio critico per la sicurezza nazionale e la stabilità internazionale” e “si impegnano a sostenere lo sviluppo dell’Iniziativa per le Operazioni Spaziali Combinate (CSpO) e intendono rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza e difesa spaziale, compresa la consapevolezza del dominio spaziale”.

In qualità di firmatari degli accordi Artemis, che prevedono il ritorno dell’umanità sulla Luna nei prossimi anni, Italia e Giappone “rafforzeranno la collaborazione nell’esplorazione lunare” e “intensificheranno la collaborazione nelle attività relative alla realizzazione del Modulo Abitante Multiuso Lunare e del Rover Pressurizzato in coordinamento con la NASA”, poi “rafforzeranno la loro collaborazione nel campo dell’osservazione della Terra, per migliorare la copertura reciproca delle immagini multibanda dei due paesi e contribuire alla gestione del rischio di catastrofi”. Italia e Giappone infine “intensificheranno la collaborazione tra le rispettive Agenzie e Istituti di Ricerca nel campo della fisica solare” e “continueranno a collaborare nell’osservazione dello spazio profondo per migliorare l’individuazione precoce e la determinazione precisa dell’orbita di asteroidi potenzialmente pericolosi”.

– foto IPA Agency –

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