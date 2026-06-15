Todde incontra il rappresentante nazionale dei medici specializzandi Fabrizio Mattu: “Valorizziamo i nostri professionisti”

CAGLIARI (ITALPRESS) – La Presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha incontrato oggi Fabrizio Mattu, rappresentante nazionale dei medici specializzandi. Nel corso dell’incontro è stata affrontata la situazione degli specializzandi e la necessità di valorizzare umanamente e professionalmente i professionisti impegnati nei percorsi di formazione specialistica.

“Abbiamo parlato della situazione degli specializzandi, della necessità di valorizzare umanamente e professionalmente i nostri professionisti”, ha dichiarato la Presidente Todde. “Abbiamo definito un percorso di continuo e costante sviluppo e confronto anche insieme alle università e alle aziende ospedaliero-universitarie, che metta gli specializzandi al centro dei cambiamenti e delle riforme che ci attendono”, ha ribadito la Presidente.

“La politica sanitaria regionale deve partire dalla valorizzazione umana e professionale dei giovani medici, non solo del futuro, ma anche del presente”, sottolinea Todde. La Presidente ha evidenziato la necessità di rendere più uniforme il quadro dei diritti e delle tutele, superando differenze legate ai singoli contesti organizzativi. “Per troppo tempo alcuni diritti e alcune tutele sono rimaste legate a sensibilità diverse, a prassi non uniformi o alla discrezionalità dei singoli contesti”, ha affermato la Presidente.

“Oggi vogliamo avviare un’azione più incisiva e un cambio di passo, perché la Sardegna deve riconoscere con chiarezza il ruolo degli specializzandi e investire sul futuro del proprio sistema sanitario. Per fare questo abbiamo preso impegni concreti e reali su retribuzione, formazione, possibilità di crescita e, soprattutto, dignità professionale”, ha dichiarato Todde.

“La sanità sarda ha bisogno degli specializzandi, ma gli specializzandi hanno necessità di avere, dalla loro parte, una politica regionale attenta ai loro bisogni, che li sappia valorizzare e far crescere. A beneficio di tutta la regione”, ha concluso la Presidente.

-Foto Regione Sardegna-

(ITALPRESS).