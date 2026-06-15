Libia, Saddam Haftar incontra Macron a Parigi

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Il vice comandante generale delle forze armate libiche, generale Saddam Haftar, ha incontrato il presidente francese Emmanuel Macron all’Eliseo durante la sua visita ufficiale a Parigi, trasmettendogli i saluti del comandante generale Khalifa Haftar.
E secondo quanto riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche su Facebook, l’incontro ha elogiato le relazioni bilaterali, in particolare nei settori della sicurezza e della difesa, mentre Macron ha sottolineato l’importanza del dialogo per la stabilità della Libia e della regione.
– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).
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