Cina: tra 2021 e 2025 cresciuto rapidamente settore attrezzature a bassa quota

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Come evidenziato dai dati ufficiali diffusi domenica, l’industria cinese delle attrezzature a bassa quota si è espansa in modo continuo, con il valore della produzione del settore che ha mantenuto un tasso medio annuo di crescita superiore al 10% durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025).

Secondo quanto riporta il Ministero dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione (MIIT), al 30 dicembre 2025, un totale di 1.081 imprese hanno completato la registrazione in questo settore, con 3.623 tipologie di prodotti depositate e oltre 5,29 milioni di unità registrate.

Funzionari del ministero hanno affermato che durante il periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030) la Cina accelererà ulteriormente l’innovazione tecnologica nell’industria delle attrezzature a bassa quota, rafforzerà le basi della sicurezza, migliorerà costantemente il sistema degli standard industriali e promuoverà applicazioni innovative delle attrezzature a bassa quota in base alle condizioni locali.

In occasione di una conferenza tenutasi a dicembre, il MIIT ha promesso di impegnarsi per sviluppare nuove industrie chiave, tra cui l’economia a bassa quota, i circuiti integrati, le nuove tecnologie di visualizzazione, i nuovi materiali, l’aerospazio e la biomedicina.

L’Amministrazione dell’Aviazione Civile della Cina prevede che la dimensione del mercato dell’economia a bassa quota supererà i 3,5 trilioni di yuan (circa 498 miliardi di dollari) entro il 2035.

