PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Le dieci principali province della Cina per Pil hanno contribuito per il 62,2% alla crescita economica complessiva del Paese nel 2025, come riportano i dati recenti diffusi dalle stesse aree.
Le dieci suddivisioni con le migliori performance, tra cui Guangdong, Jiangsu e Shandong, hanno contribuito ad aumentare il tasso di crescita nazionale del 3,1%, come mostrano i dati.
Il loro Pil complessivo ha raggiunto circa 85.500 miliardi di yuan (circa 12.300 miliardi di dollari USA) nel 2025.
(ITALPRESS).
