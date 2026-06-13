Cina: Tianjin Fashion Week tra moda, cultura, turismo e commercio (2)

TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Modelli e designer salutano il pubblico durante una sfilata nell’ambito della Tianjin Fashion Week, nella Cina settentrionale, il 12 giugno 2026. La Tianjin Fashion Week si è aperta ieri. Trasformando luoghi simbolo della città in sedi distintive per le sfilate, la settimana della moda di quest’anno punta a promuovere l’integrazione approfondita tra cultura, turismo e commercio.

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