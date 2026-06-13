Cina: investimenti in immobilizzazioni ferroviarie +2,6% nei primi cinque mesi

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Gli investimenti cinesi in immobilizzazioni nel settore ferroviario sono aumentati del 2,6% su base annua nei primi cinque mesi del 2026, mentre il Paese ha continuato a portare avanti la costruzione di linee ferroviarie per sostenere la domanda interna e lo sviluppo regionale, secondo la China State Railway Group Co., Ltd.

Tali investimenti hanno totalizzato 248,5 miliardi di yuan (circa 36,5 miliardi di dollari) nel periodo, ha dichiarato l’operatore ferroviario nazionale.

Nel 2025, la Cina ha registrato investimenti in immobilizzazioni nel settore ferroviario per 901,5 miliardi di yuan e ha messo in funzione 3.109 chilometri di nuove linee ferroviarie, di cui 2.862 di linee ad alta velocità.

Un funzionario della società ha dichiarato che quest’anno diversi progetti ferroviari chiave hanno compiuto progressi sostanziali, con la pianificazione e la costruzione che procedono in modo ordinato, mentre sicurezza, qualità e tempistiche vengono coordinate attentamente.

Il Paese ha costruito la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo. Alla fine del 2025, la lunghezza totale delle linee ferroviarie operative del Paese aveva raggiunto i 165.000 chilometri, di cui oltre 50.000 di linee ad alta velocità.

Secondo la società, la lunghezza operativa della rete ferroviaria nazionale dovrebbe raggiungere i 180.000 chilometri entro il 2030, di cui circa 60.000 chilometri di linee ad alta velocità.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).