TIANJIN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcune persone visitano un complesso turistico e ricreativo ricavato dall’ex fabbrica di tessuti tinti in filo di Tianjin, nella Cina settentrionale, il 18 novembre 2026. Situata nella cittadina di Zhongbei, nel distretto di Xiqing a Tianjin, l’ex fabbrica era un tempo un’importante base produttiva di tessuti tinti in filo nella Cina settentrionale. Nel 2025, il distretto ha avviato un progetto di riqualificazione per trasformare il sito in un complesso turistico e ricreativo. Dalla sua apertura nel maggio 2026, l’area ha registrato 3,76 milioni di visite turistiche e generato ricavi per oltre 70 milioni di yuan (circa 10,5 milioni di dollari statunitensi).

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