SHENZHEN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il presidente cinese Xi Jinping incontra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si trova in Cina per la 33esima Riunione dei leader economici della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC), a Shenzhen, nella provincia meridionale cinese del Guangdong, il 19 novembre 2026.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS).
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