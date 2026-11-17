PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Alcuni ricercatori cinesi hanno condotto esperimenti su una nuova tecnologia di comunicazione wireless nella banda di frequenza Q/V, raggiungendo una velocità massima di trasmissione bidirezionale di 6,75 gigabit al secondo (Gbps) su un singolo canale, fornendo un supporto allo sviluppo delle comunicazioni 6G e della tecnologia Internet satellitare.

La banda Q/V, che rappresenta un’importante banda di frequenza per le future comunicazioni 6G, offre circa 10 gigahertz (GHz) di larghezza di banda utilizzabile. Grazie alle sue abbondanti risorse di spettro, presenta un forte potenziale per le comunicazioni satellitari ad alta velocità. Tuttavia, le caratteristiche peculiari dei segnali a onde millimetriche in questa banda rendono estremamente difficile ottenere trasmissioni di alta qualità e ad alta velocità di trasmissione dati.

Un team dell’Istituto di ricerca sulle informazioni aerospaziali dell’Accademia cinese delle scienze, in collaborazione con altre istituzioni, ha condotto l’esperimento di comunicazione presso una stazione terrestre satellitare a Lijiang, nella provincia sud-occidentale cinese dello Yunnan. Il team ha compiuto progressi fondamentali in materia di antenne leggere, nella compensazione intelligente del segnale e nella compensazione del rumore di fase, realizzando al contempo una piattaforma terrestre per simulare lo stato in orbita dei satelliti ai fini della verifica sperimentale.

I risultati dei test hanno mostrato che la banda Q/V ha raggiunto una velocità massima di trasmissione bidirezionale di 6,75 Gbps su un singolo canale, più del doppio rispetto alla velocità delle attuali trasmissioni su singolo canale nella stessa banda in Cina.

Il team ha utilizzato tecnologie a doppia portante e multiplexing della polarizzazione per aumentare ulteriormente la velocità di comunicazione bidirezionale fino a 27 Gbps, stabilendo un nuovo record di velocità per le comunicazioni nella banda Q/V in Cina.

Il team ha dichiarato che continuerà a migliorare le capacità di trasmissione, con l’obiettivo di raggiungere velocità bidirezionali superiori a 50 Gbps.

Rispetto al 5G, il 6G può offrire miglioramenti delle prestazioni da 10 a 100 volte in termini di velocità di trasmissione, latenza e affidabilità. Si prevede che la sua copertura si estenderà senza soluzione di continuità all’ambiente aereo, e a quelli spaziale, terrestre e marittimo, formando così una rete globale realmente onnipresente. In questo modo, il 6G fungerà da centro nevralgico per guidare la trasformazione digitale delle società e delle industrie intelligenti del futuro.

(ITALPRESS).