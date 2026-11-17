HOHHOT (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Una foto aerea, scattata da un drone l’11 novembre 2026, mostra alcuni pastori mentre conducono i cammelli nel deserto di Badain Jaran, nella regione autonoma settentrionale cinese della Mongolia Interna. A novembre, i pastori dell’Alxa Right Banner si addentrano nel deserto di Badain Jaran alla ricerca dei cammelli lasciati liberi di pascolare durante la primavera e l’estate. Ogni anno, tra la fine dell’autunno e l’inizio dell’inverno, radunano i cammelli e li conducono ai pascoli invernali.
-Foto Xinhua-
(ITALPRESS)
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