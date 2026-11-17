TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – La Knesset, il parlamento israeliano, voterà questa sera per eleggere il nuovo presidente dell’assemblea, il deputato del partito Yashar Matan Kahana. Stando alle dichiarazioni pubbliche dei membri del Blocco del cambiamento, Kahana dovrebbe ottenere la maggioranza grazie al sostegno dei quattro partiti che compongono il blocco guidato da Gadi Eisenkot – anch’egli deputato di Yashar – oltre a quello delle formazioni arabe.
La Knesset voterà inoltre la nomina di nove vicepresidenti provvisori. Se al termine del voto Kahana riceverà i voti necessari per succedere all’attuale presidente della Knesset, Amir Ohana del Likud, l’obiettivo sarebbe quello di avviare, già a partire da domani, l’iter legislativo per abrogare la riforma del sistema giudiziario.
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(ITALPRESS)