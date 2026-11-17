MELBOURNE (AUSTRALIA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il forum della Cooperazione economica dell’Asia-Pacifico (APEC) può promuovere una cooperazione pragmatica anche in un contesto di crescente protezionismo, mentre la Cina, in qualità di Paese ospitante di quest’anno, si sta adoperando per trovare punti di convergenza tra i membri. Lo ha affermato l’ex ministro australiano del Commercio Craig Emerson.

In una recente intervista a Xinhua in vista della 33esima Riunione dei leader economici dell’APEC, Emerson, presidente esecutivo dell’Australian APEC Study Center, ha evidenziato opportunità che spaziano dall’intelligenza artificiale nel settore sanitario al commercio senza documenti cartacei.

“I funzionari cinesi stanno lavorando duramente per individuare ambiti in cui sia possibile raggiungere un accordo, e questo è un grande merito da parte loro”, ha dichiarato.

Emerson ha indicato l’utilizzo dell’IA per interpretare immagini mediche, come le radiografie, quale uno degli ambiti promettenti. Ha affermato che combinare la tecnologia con le competenze umane potrebbe migliorare l’accuratezza.

Un altro ambito è il commercio senza documenti cartacei. Mettendo in discussione il continuo ricorso a secolari pratiche burocratiche, Emerson ha individuato margini di cooperazione tra le economie per digitalizzare le procedure commerciali.

L’esperienza stessa dell’Australia, ha affermato, dimostra i vantaggi di mantenere un approccio aperto al commercio.

Membro fondatore dell’APEC, l’Australia un tempo faceva affidamento su dazi elevati e altre barriere per proteggere le proprie industrie. Successivamente ha adottato una politica di apertura economica, una linea che i governi successivi hanno mantenuto, ha dichiarato Emerson.

Secondo l’ex ministro, l’apertura commerciale ha portato benefici agli australiani, in particolare attraverso gli scambi con la Cina, uno dei principali partner commerciali.

“Quest’apertura ha aumentato i loro redditi, i loro salari e il numero di posti di lavoro”, ha affermato, aggiungendo che consente all’Australia di concentrarsi su ciò che sa fare bene.

Emerson ha dichiarato che il compito immediato è mantenere i progressi compiuti durante un periodo difficile. Ha paragonato la situazione al tentativo di rimanere a galla in una piscina: senza muovere le gambe o nuotare, una persona affonda.

“Quindi continuiamo a muovere le gambe e a nuotare, e vediamo se riusciamo a superare questo periodo difficile”, ha concluso.

(ITALPRESS).