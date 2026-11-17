TUNISI (ITALPRESS) – Il presidente tunisino Kais Saied ha incontrato ieri, 16 novembre, la premier Sarra Zaafrani Zenzri al Palazzo di Cartagine. Al centro del colloquio, una serie di questioni economiche e sociali, tra cui l’aumento dei prezzi, la distribuzione dei fertilizzanti, i trasporti e la sanità, oltre alle difficoltà che rallentano la realizzazione dei progetti di sviluppo.

Secondo quanto riferito in una nota pubblicata sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica tunisina, Saied ha affrontato anche il funzionamento di alcuni servizi pubblici, denunciando il mancato svolgimento dei loro compiti e attribuendo la situazione a diverse cause, tra cui i tentativi di esponenti del vecchio sistema di riconquistare posizioni, il maltrattamento dei cittadini e le azioni volte ad alimentare le tensioni nel Paese.

Il presidente ha ribadito che la legge deve essere il criterio decisivo per tutti, senza discriminazioni o favoritismi, indipendentemente dalla posizione o dalle responsabilità delle persone coinvolte. Particolare attenzione è stata riservata agli ostacoli amministrativi e regolamentari che, secondo Saied, vengono utilizzati per giustificare i ritardi nella realizzazione dei progetti di sviluppo, nonostante siano soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla legge. Il capo dello Stato ha individuato nella mancanza di volontà uno dei principali ostacoli all’attuazione dei progetti.

Saied ha inoltre affermato che la Tunisia sta attraversando un momento storico sotto diversi aspetti, sottolineando la determinazione del popolo tunisino a raggiungere la vittoria, una scelta che non ammette compromessi né arretramenti. Ha quindi ribadito che la fase attuale non tollera ulteriori attese, ma richiede il passaggio a una fase di attuazione concreta e sincera, sostenuta da uno spirito di impegno e dedizione senza limiti per il Paese. Il capo dello Stato ha infine assicurato che il percorso politico intrapreso dalla Tunisia non cambierà, così come non cambierà la causa nazionale. Ha lanciato un messaggio a coloro che antepongono i propri calcoli personali all’interesse nazionale, affermando che la storia li ricorderà tra quanti hanno anteposto se stessi alla patria e tradito le cause dei propri popoli.

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