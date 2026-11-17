ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) – Gli agenti della polizia turca hanno fatto irruzione nella sede di Istanbul dell’emittente televisiva filo-opposizione Sozcu TV, arrestando alcuni dirigenti. L’emittente e il suo sito web di notizie sono stati posti sotto amministrazione controllata. Lo riportano i media turchi. L’operazione è avvenuta un mese dopo che le autorità avevano fatto irruzione nella sede di Halk TV, un’altra emittente filo-opposizione, interrompendone le trasmissioni in diretta e nominando un curatore fallimentare. Secondo i media turchi, tra gli arrestati figurano la presidente del consiglio di amministrazione di Sozcu TV, Funda Tuncer Sidali, e l’ex direttore generale Asim Akgul.

La Procura generale di Istanbul ha dichiarato che l’operazione rientra nell’ambito di un’indagine sul proprietario di Sozcu, Burak Akbay, per presunta appartenenza al movimento Feto del filantropo turco Fetullah Gulen e per violazioni della legge turca sul finanziamento del terrorismo. Il governo turco, infatti, considera il movimento un’organizzazione terroristica. Sozcu TV ha una linea editoriale laica e nazionalista ed è nota per il sostegno all’eredità del fondatore della Turchia, Mustafa Kemal Ataturk. L’emittente ha criticato sia il governo di Erdogan che il movimento di Gulen, la cui visione religiosa si discosta nettamente dalla linea politica del giornale. I pubblici ministeri hanno dichiarato di aver autorizzato perquisizioni e sequestri presso le sedi delle società, di Sozcu TV e del quotidiano Sözcü. Sono stati emessi mandati di arresto per quattro dirigenti o rappresentanti delle società.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).