Cina: tecnologie in mostra alla CIIE di Shanghai (2)

SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS/XINHUA) – Una raccoglitrice automatica è stata fotografata nell’area dedicata all’industria intelligente e alla tecnologia dell’informazione dell’ottava edizione della China International Import Expo (CIIE), a Shanghai, nella Cina orientale, il 6 novembre 2025. L’ottava edizione della CIIE, inaugurata mercoledì a Shanghai e in programma fino al 10 novembre, presenta attrezzature avanzate, tecnologie d’avanguardia e prodotti innovativi nei settori della scienza e tecnologia, manifattura e industria medica.

-Foto Xinhua-

(ITALPRESS).