Cina: svelati 10 termini mediatici di tendenza del 2025

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il Centro Nazionale di Monitoraggio e Ricerca sulle Risorse Linguistiche ha annunciato venerdì le 10 espressioni più in voga nei media cinesi nel 2025, tra cui “15esimo Piano Quinquennale”, “parata del 3 settembre” e “Iniziativa per la Governance Globale”.

Durante un importante plenum del Partito tenutosi in ottobre, la leadership del Partito Comunista Cinese ha adottato le proprie raccomandazioni per la formulazione del 15esimo Piano Quinquennale (2026-2030), che è diventato un termine centrale nei media attirando l’attenzione sia nazionale sia internazionale. Le raccomandazioni della leadership del Partito definiscono l’orientamento generale e le priorità del 15esimo Piano Quinquennale, e il piano finale sarà presentato per revisione e approvazione alla riunione annuale della massima assemblea legislativa cinese nel marzo del prossimo anno.

Il 3 settembre, la Cina ha tenuto una grande parata militare nel centro di Pechino per celebrare l’80esimo anniversario della vittoria nella Guerra di Resistenza del Popolo Cinese contro l’Aggressione Giapponese e nella Guerra Mondiale Antifascista. Il termine popolare “parata del 3 settembre” ha diffuso il messaggio dell’impegno della Cina per uno sviluppo pacifico in un mondo ancora segnato da turbolenze e incertezze.

Sempre a settembre, l’Iniziativa per la Governance Globale è stata proposta per la prima volta dalla Cina al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (SCO) a Tianjin, diventando un altro termine molto diffuso. L’iniziativa delinea cinque principi fondamentali: adesione all’uguaglianza sovrana, rispetto dello stato di diritto internazionale, pratica del multilateralismo, promozione di un approccio centrato sulle persone e attenzione alle azioni concrete.

“DeepSeek”, un’importante azienda cinese nel campo dell’intelligenza artificiale nota per i suoi grandi modelli linguistici, e la “Su Super League”, una competizione calcistica amatoriale nella provincia di Jiangsu che ha ottenuto una fama virale, sono anch’essi entrati tra i termini di tendenza sui media cinesi, così come “robot umanoide”, “alfabetizzazione scientifica” e “governance dell’ecosistema online”.

A completare la top 10 dei termini mediatici dell’anno troviamo “economia dei biglietti-coupon”, che si riferisce a scenari di consumo interconnessi in cui i biglietti per eventi fungono da coupon per altre forme di consumo, e “sussidio per l’infanzia”, che indica un programma nazionale che offre alle famiglie idonee 3.600 yuan (circa 509 dollari) all’anno per ogni bambino sotto i tre anni.

I termini mediatici di tendenza dell’anno sono monitorati, elaborati e selezionati sulla base di un repertorio linguistico superiore a 1 miliardo di caratteri cinesi, secondo quanto riferito dai responsabili.

(ITALPRESS).