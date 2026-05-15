Stellantis e Dongfeng rafforzano la storica collaborazione per Cina ed export

ROMA (ìITALPRESS) – Stellantis e Dongfeng Group hanno annunciato oggi la firma di un accordo di cooperazione strategica con l’obiettivo di espandere la loro partnership che dura da 34 anni attraverso la produzione congiunta di veicoli Peugeot e Jeep« in Cina per il mercato cinese e per l’esportazione in altri mercati. Stellantis e Dongfeng Group hanno inoltre sottoscritto un MoU strategico non vincolante per rafforzare ulteriormente la loro cooperazione, facendo leva sulle rispettive dimensioni di scala, competenze e capacità di ricerca e sviluppo nel settore. In base all’accordo siglato oggi, e subordinatamente alle necessarie approvazioni e alla finalizzazione dei relativi accordi di attuazione, a partire dal 2027 la joint venture Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd (“DPCA”) dovrebbe produrre nel suo stabilimento di Wuhan inizialmente due nuovi veicoli a nuova energia (NEV) a marchio Peugeot. I modelli proporranno la nuova identità di design ispirata alle concept car svelate al Salone dell’Auto di Pechino 2026.

Questi modelli sono destinati al mercato cinese e all’esportazione verso i mercati globali e rientrano nel piano di crescita internazionale di Peugeot. Inoltre, a partire dal 2027, il piano prevede l’avvio della produzione, nello stabilimento DPCA di Wuhan, di due fuoristrada NEV a marchio Jeep« destinati ai mercati globali. Beneficiando delle favorevoli politiche industriali del settore automotive della provincia di Hubei e della municipalità di Wuhan, il progetto comporta un investimento complessivo superiore a 8 miliardi di yuan cinesi (circa 1 miliardo di euro), di cui Stellantis prevede un contributo di circa 130 milioni di euro. “Forte di oltre 30 anni di storica collaborazione e di competenze automobilistiche condivise, Stellantis e Dongfeng sono pronte a valorizzare ulteriormente i rispettivi punti di forza e a introdurre veicoli completamente nuovi, dotati di tecnologie all’avanguardia sull’elettrico, attraverso i brand che i clienti in tutto il mondo amano e di cui si fidano,” ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. “Guardiamo con fiducia a questo progetto e a una collaborazione destinata a rafforzarsi ulteriormente nel tempo”.

“Dongfeng Motor ha sempre considerato la trasformazione e il rilancio di Dongfeng Peugeot Citroën Automobile Co., Ltd. (DPCA) una priorità strategica fondamentale, sostenendone e promuovendone pienamente lo sviluppo sostenibile. Con la firma di questa cooperazione strategica, grazie all’integrazione dei punti di forza industriali della provincia di Hubei, dei vantaggi derivanti dalla presenza globale di Stellantis e delle tecnologie avanzate di Dongfeng nel campo dei veicoli elettrici intelligenti, si apre un nuovo percorso basato su sinergie complementari e vantaggi condivisi per tutte le parti. Questo darà senza dubbio un forte impulso al processo di trasformazione di DPCA,” ha dichiarato Qing YANG, Presidente di Dongfeng Group. L’implementazione del progetto è subordinata alla sottoscrizione dei relativi accordi di attuazione, inclusi i principi economici e operativi, nonché al soddisfacimento delle consuete condizioni e all’ottenimento delle necessarie approvazioni.

– foto logo Stellantis –

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