Cinque italiani morti alle Maldive durante un’immersione subacquea

ROMA (ITALPRESS) – Cinque italiani sono morti alle Maldive, per un incidente avvenuto durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu. Lo rende noto la Farnesina, spiegando che i sub sarebbero deceduti per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. La ricostruzione dell’incidente è ancora in corso da parte delle autorità delle Maldive. La Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Colombo “seguono il caso con la massima attenzione sin dalla prima segnalazione; la sede sta provvedendo a prendere contatto con i familiari delle vittime per fornire ogni necessaria assistenza consolare”, si legge nella nota del ministero.

C’è anche una ricercatrice e docente dell’Università di Genova, Monica Montefalcone, tra le vittime. La studiosa, 52 anni, si trovava sull’isola insieme a una collega per un programma di ricerca del Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita dell’ateneo genovese. Si occupava di ecosistemi marini costieri, era specializzata nello studio delle fanerogame marine ed era responsabile del progetto ‘Mare caldo’ per il monitoraggio degli effetti dei cambiamenti climatici sui mari italiani.

– Foto IPA Agency –

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