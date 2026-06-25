Cina: sono oltre 2,08 milioni i marittimi registrati

HANGZHOU (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A fine 2025, il numero totale di marittimi registrati in Cina aveva superato i 2,08 milioni, collocandosi tra i livelli più alti al mondo, ha dichiarato ieri l’Amministrazione per la sicurezza marittima dello Zhejiang.

La cifra comprende circa 990.000 membri di equipaggi marittimi e 1,09 milioni di membri di equipaggio di imbarcazioni fluviali.

Sullo sfondo dei cambiamenti sempre più rapidi nel panorama globale delle spedizioni marittime e dell’aggiornamento verde e intelligente del settore, ai marittimi vengono richiesti standard più elevati e nuovi requisiti in termini di preparazione complessiva, competenze professionali e capacità di risposta alle emergenze.

Le autorità marittime hanno introdotto una serie di misure pragmatiche di servizio per promuovere lo sviluppo di alta qualità della forza lavoro marittima, che riguardano l’approfondimento della riforma della gestione, il rafforzamento dei servizi e l’ottimizzazione dell’ambiente di sviluppo professionale per i marittimi, ha dichiarato Wang Huayuan, vice direttore dell’amministrazione.

Per celebrare la 16esima Giornata dei professionisti di mare, che cade oggi, la settima edizione della competizione cinese sulle competenze dei lavoratori si terrà a Zhoushan, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, da oggi fino a lunedì.

L’evento ha attirato 46 squadre e 132 concorrenti individuali, portando il numero totale dei partecipanti a oltre 620, mentre il numero delle discipline in gara è salito a 18, segnando un massimo storico sia nel volume delle partecipazioni sia nel numero degli eventi.

(ITALPRESS).